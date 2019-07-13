2019-07-13T16:21:32+03:00
Происшествия

Жителя Екатеринбурга арестовали на два месяца за ДТП в Удмуртии

Расследование дела продолжается
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Глазовский районный суд Удмуртии рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 29-летнего жителя Екатеринбурга. Дело в том, что по его вине произошло ДТП в Удмуртии, в результате которого принесен тяжкий вред здоровью членам одной семьи. Уточняется, что водитель был пьян.

- Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. А его работа сопряжена с разъездами по различным регионам страны, - сообщает пресс-служба суда.

В связи с этим, суд пришел к выводу, что мужчина может скрыться от правосудия и назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца – до 6 сентября 2019 года включительно. Расследование дела о ДТП продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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