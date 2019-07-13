Благодаря прокуратуре Удмуртии прикроют сайты по продаже медицинских справок

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-13T16:52:56+03:00

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Прокуратура Сюмсинского района Удмуртии выявила в интернете три сайта, которые предлагали всем пользователям купить медицинские документы. Как сообщает пресс-служба ведомства, можно было оформить справки и заключения любого содержания в дистанционной форме без посещения врача. В том числе предлагали водительские медицинские справки.

- Законом предусмотрен специальный порядок выдачи медицинских справок и заключений, который предполагает наличие медицинского обследования пациента. В ином порядке получение и выдача медицинских справок и заключений является противозаконной, - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим, прокуратура направила три заявления с требованием заблокировать сайты. Суд удовлетворил требования. Теперь дело передали в Роскомнадзор для исполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU