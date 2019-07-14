Усиление ветра ожидается в Удмуртии
Порывы ветра достигнут 15-20 м/с
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Очередное усиление ветра ожидается в Удмуртии 15 июля. Местами порывы северного ветра достигнут 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
В ведомстве жителям порекомендовали закрывать оконные рамы и форточки, обращать внимание на сорванные провода или контактные сети электротранспорта, соблюдать безопасный скоростной режим, внимательно выбирать места для парковки и не жечь траву.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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