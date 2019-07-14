Два автомобиля столкнулись в Удмуртии «лоб в лоб»
Водитель одной из машин доставлен в больницу с тяжелыми травмами
ФОТО: ГУ МЧС по УР
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14 июля в Воткинском районе Удмуртии близ д. Кварса произошла авария: два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, водитель «ВАЗА 99» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом Патриот». В итоге, автовладелец 99-ой госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу, а владелец «Патриота» отпущен домой с ушибами.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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