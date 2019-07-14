2019-07-14T15:39:31+03:00
Общество

«Разольется моя любовь»: Бурито высказался о своем выступлении в Удмуртии

Музыкант был хедлайнером фестиваля «Эктоника»
Анастасия Волкова
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ФОТО: @buritomusicФОТО: @buritomusic
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13 июля на экологичном этнофестивале «Эктоника» выступил известный музыкант Бурито. Он стал хедлайнером мероприятия.

- Нет слов… Низкий поклон тебе, Родная земля. «Разольется любовь, моя любовь…». Благодарю всех, кто был с нами на эко-фестивале «Эктоника». Чудо… - написал Гарик на своей странице в Инстаграм.

Зрители тоже остались довольны. Об этом говорят восторженные комментарии:

- Несмотря на холодное лето, всем на Эктонике было жарко. Спасибо за море эмоций. Ждем еще на нашей Родной земле!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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