2019-07-15T06:09:02+03:00
Общество

Квартиры для 160 детей-сирот из Удмуртии будут куплены уже в этом году

Прокуратура способствовала выделению дополнительных средств
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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О мерах, принятых для защиты жилищных прав детей-сирот, сообщила Прокуратура Удмуртии на своем официальном сайте.

Проведенный анализ показал, что в 2019 году количество средств, выделенных из республиканского бюджета на обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, значительно сократилось. Сообщается, что оно составило лишь 24,6 млн. руб. В связи с этим Прокуратура потребовала увеличить финансирование.

Представление об устранении нарушений жилищных прав сирот было направлено Председателю регионального Правительства. Благодаря принятым мерам, в бюджет Удмуртской Республики были внесены изменения.

Теперь на обеспечение детей-сирот жильем выделено более 170 млн. руб. За счет этих средств уже во втором полугодии 2019 года приобретут 160 квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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