В Ижевске задержан ночной похититель крышек от канализационных люков

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-15T06:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

По подозрению в краже крышек от канализационных люков задержан ранее судимый ижевчанин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сообщение о пропаже трех крышек поступило в полицию от сотрудников одного из муниципальных предприятий, обслуживающих территорию Первомайского района. Как было установлено, произошло это в ночное время на улицах Краева и Воровского.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых оказался задержан 28-летний житель Ижевска. У него изъяли похищенное имущество, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

Теперь ночному похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске косить траву вдоль дорог будут с помощью трактора (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU