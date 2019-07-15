2019-07-15T06:36:43+03:00
Происшествия

В Ижевске задержан ночной похититель крышек от канализационных люков

Мужчина оказался ранее судим
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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По подозрению в краже крышек от канализационных люков задержан ранее судимый ижевчанин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сообщение о пропаже трех крышек поступило в полицию от сотрудников одного из муниципальных предприятий, обслуживающих территорию Первомайского района. Как было установлено, произошло это в ночное время на улицах Краева и Воровского.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых оказался задержан 28-летний житель Ижевска. У него изъяли похищенное имущество, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

Теперь ночному похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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