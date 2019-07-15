Два ижевских заведения и магазин приостановят работу оборудования, мешавшего жителям спать

СЕГОДНЯ 07:11 2019-07-15T07:11:24+03:00

Более 70 жалоб на повышенный шум поступило в республиканское Управление Роспотребнадзора за этот год

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За шесть месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Удмуртии от жителей поступила 71 жалоба на повышенный шум. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В основном граждане жалуются на шум от систем вентиляции в магазинах и офисах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Всего за полгода было проведено 349 лабораторных замеров уровня шума, и в 43 случаях превышение существующих норм подтвердилось. По 27 нарушениям были открыты административные расследования; составлено 11 протоколов об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов уже составила 21000 рублей, часть протоколов еще рассматривает суд.

Также по итогам проверок судами было вынесено решение о приостановке работы систем вентиляции в кафе «Тарелка» на улице Пушкинской и в баре «Устинов» на улице Автозаводской. Кроме того работу части холодильного оборудования придется приостановить продуктовому магазину «Фасоль», расположенном на улице 9 Подлесная. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU