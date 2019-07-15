2019-07-15T17:12:00+03:00
Общество

Ночной крестный ход состоится в Ижевске

Выход состоится в 22:15
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске состоится ночной крестный ход. С 16 на 17 июля колонна пройдет от собора Александра Невского до храма страстотерпцев на Северном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

- Крестный ход проводится ночью, поскольку именно ночью с 16 на 17 июля 1918 года семья последнего Российского императора Николая II была расстреляна в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, - сообщает пресс-служба.

Маршрут крестного хода:

Выход в 22:15 из Александро-Невского собора по улице М. Горького, 66 в сторону храма святых Царственных мучеников по улице Буммашевская, 3б

Движение до конечного пункта, храма святых Царственных мучеников , пройдет по тротуару ул. Советской до перекрестка с ул. Удмуртской далее по тротуару ул. Удмуртской до конечного пункта.

Движение колонны по ул. Советской в сторону ул. Удмуртская (пересечение с улицами в порядке их прохождения): Красная – К. Маркса – Вадима Сивкова – Красноармейская – Пушкинская – Коммунаров – Ломоносова - Удмуртская.

Далее ул. Удмуртская в сторону ул. Буммашевской (пересечение с улицами в порядке их прохождения): Красногеройская – Лихвинцева – Базисная – Авангардная – пер. Северный – Майская – 10 лет Октября – Холмогорова.

Ориентировочное время окончания шествия 23:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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