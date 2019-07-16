2019-07-16T14:02:46+03:00
Общество

20 июля в Ижевске состоится фестивальный марафон

Всех желающих ждут на городском пляже
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 20 июля на городском пляже пройдет фестивальный марафон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 15:00 горожане могут посетить Фестиваль мыльных пузырей (0+). В программе мыльное шоу, костюмированный карнавал и парад плакатов.

Далее в 17:00 пройдет Всероссийский фестиваль красок (0+) 2019. В программе массовый залп красок разных цветов и пенная вечеринка. Чтобы принять участие при входе на фестиваль необходимо будет приобрести пакетик фирменной краски Всероссийского фестиваля красок, прошедшей проверку на безопасность.

В 21:00 состоится Фестиваль волшебных шаров (12+). В программе световое шоу. Стоимость билета – 200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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