20 июля в Ижевске состоится фестивальный марафон

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-16T14:02:46+03:00

Всех желающих ждут на городском пляже

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 20 июля на городском пляже пройдет фестивальный марафон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 15:00 горожане могут посетить Фестиваль мыльных пузырей (0+). В программе мыльное шоу, костюмированный карнавал и парад плакатов.

Далее в 17:00 пройдет Всероссийский фестиваль красок (0+) 2019. В программе массовый залп красок разных цветов и пенная вечеринка. Чтобы принять участие при входе на фестиваль необходимо будет приобрести пакетик фирменной краски Всероссийского фестиваля красок, прошедшей проверку на безопасность.

В 21:00 состоится Фестиваль волшебных шаров (12+). В программе световое шоу. Стоимость билета – 200 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске соседи хотели разрешить конфликт с помощью ружья. Есть пострадавшие.

- Специалисты выяснили, сколько в среднем тратит житель Удмуртии на кафе, рестораны и столовые в месяц.

- В Удмуртии пройдут любительские старты "Калашников Спорт. Триатлон". Все подробности по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU