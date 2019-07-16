IV этап чемпионата и первенства Удмуртии по мотокроссу пройдет в Ижевске
В Ижевске 3 августа пройдет IV этап чемпионата и первенства Удмуртии по мотокроссу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Около 80 сильнейших спортсменов Удмуртии и соседних регионов съедутся на соревнования. В состязаниях могут принять участие дети от пяти лет.
Трасса для гонок – за поселком Машиностроителей вдоль трассы в мкрн Радужный.
Старт первого заезда в 12:00
Вход свободный, также на территории проведения соревнований будет работать пункт питания и торговая палатка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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