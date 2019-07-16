2019-07-16T17:10:17+03:00
Спорт

IV этап чемпионата и первенства Удмуртии по мотокроссу пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 3 августа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Сергей КилинФото: Сергей Килин
Изменить размер текста:

В Ижевске 3 августа пройдет IV этап чемпионата и первенства Удмуртии по мотокроссу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Около 80 сильнейших спортсменов Удмуртии и соседних регионов съедутся на соревнования. В состязаниях могут принять участие дети от пяти лет.

Трасса для гонок – за поселком Машиностроителей вдоль трассы в мкрн Радужный.

Старт первого заезда в 12:00

Вход свободный, также на территории проведения соревнований будет работать пункт питания и торговая палатка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Рамиль Сайфуллин об «Авангарде», работе с молодежью и целях на сезон.

- Ижевчане не могут подать заявление в ЗАГС и получить свидетельства. Что случилось в ЗАГСе, узнала "Комсомолка".

- В Ижевске на участке улицы Воткинское шоссе установят знак "Движение запрещено".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске ограничат движение на улице Свободы
Ижевчане столкнулись с проблемой подачи заявления в ЗАГС
На Воткинском шоссе в Ижевске установят знак «Движение запрещено»
Двое жителей Удмуртии пьяными угнали машину у родственника
20 июля в Ижевске состоится фестивальный марафон
Разборки по-ижевски: местный житель выстрелил в соседа из ружья
В среднем жители Удмуртии тратят на общепит около 700 рублей в месяц
Собака Алины Загитовой приняла участие в #bottlecapchallenge
В Удмуртии 11 августа пройдет финал кубка России по триатлону-спринт
Садовый дом для приготовления наркотиков: ижевчанина задержали за незаконное производство веществ
В ижевском зоопарке появилась зебра
Велосипедист из Удмуртии стал серебряным призером на чемпионате Европы по велоспорту
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Житель Удмуртии накинулся на полицейского с ножом
Начало очередного этапа гидравлических испытаний в Ижевске отложено
В Ижевске устраняют последствия сильных дождей
В Ижевске зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе
Молодая ижевчанка украла 300 тысяч рублей с крыши машины
В Удмуртии на 40 пасеках отравили пчел