Из-за ДТП в Ижевске остановлено движение трамвая №5
В Ижевске в среду, 17 июля, приостановили движение трамвая №5. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- Из-за ДТП нет движения трамваев №5 на участке от улицы Гагарина до улицы Огнеупорной, - сообщает пресс-служба.
Движение организовано - 5 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный поселок - ул. Ленина - центр - ул. К.Маркса - ул. Гагарина - ул. Московская.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ох уж этот непостоянный знак на перекрестке Гагарина - Магистральная. Мы выяснили, по какой причине несколько раз его меняли.
- Вы, наверное, уже соскучились по нашей чемпионке? Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge.
- Бывший замначальника отдела полиции в Удмуртии пытался замять дело на родственника.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»