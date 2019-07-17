2019-07-17T14:23:21+03:00
Общество

Из-за ДТП в Ижевске остановлено движение трамвая №5

Движение перенаправлено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске в среду, 17 июля, приостановили движение трамвая №5. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Из-за ДТП нет движения трамваев №5 на участке от улицы Гагарина до улицы Огнеупорной, - сообщает пресс-служба.

Движение организовано - 5 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный поселок - ул. Ленина - центр - ул. К.Маркса - ул. Гагарина - ул. Московская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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