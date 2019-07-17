22 июля на «НАШЕм Радио в Ижевске» стартует игра «Охота»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-17T16:02:07+03:00

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С 22 по 26 июля в Ижевске пройдет игра «Охота» от «НАШЕго Радио». Правила просты: наклеивай фирменный стикер на свой автомобиль, слушай «НАШЕ Радио» по будням, узнавай место встречи, мчись туда и выигрывай призы.

Если вдруг стикера не оказалось, его выдадут ведущие в назначенном месте. Также вы получите памятку, в которой будет указано место финала. А ведь финал, где разыграют 100 литров бензина, состоится уже 26 июля!

Точки, где можно получить стикеры:

- Офис медиагруппы «Центр» (ул. Авангардная, 4Б)

- «Пинта» ПАБ на Молодежной (ул. Молодежная, 74)

- «Пинта» ПАБ в Сигме (пер. Широкий, 53, ТЦ «Сигма»)

- «Пинта» ПАБ на Ленина (ул. Ленина, 44)

- «Пинта» ПАБ на Пушкинской (ул. Пушкинская, 268)

- В точках проведения розыгрышей

Партнер проекта - ежегодный фестиваль Craft Fair (ООО «ПИР») CRAFT FAIR - Ежегодный Прикамский Фестиваль Малых Пивоварен, вот уже четвертый раз соберет около полутора тысяч гостей в Пинте на Молодежной, 74. 24 августа вас ждет более 30 пивоваров России и зарубежья, живая музыка, зона стрит-фуд, конкурсы, развлечения и огненное шоу! Тема фестиваля - викинги, а это значит, что вы погрузитесь в атмосферу раннего средневековья - бои на мечах, тематические фотозоны, ярмарка ремесленников со всей республики, метание ножей и топоров, стрельба из лука и многое другое! Музыкальную атмосферу будут поддерживать группы D`GREEN, играющая скандинавские танцевальные мотивы и ЦЫГЭНГ - отвязный симфонический рок-дэнс. Хедлайнер фестиваля - группа «Приключения Электроников»! Легендарная команда, исполняющая песни советской эпохи в современной металл-обработке. 24 августа с 12 до 22:00 в пабе «Пинта», Молодежная, 74.

Билеты на сайте.

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Организатор акции - ИП Власова Анастасия Сергеевна. Срок проведения - 22.07.19-26.07.19. Генеральный партнер - ООО «ПИР». Подробно об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения vk.com/nashe_izh.

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