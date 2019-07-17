«Я не собираюсь участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио»: Туктамышева разыграла поклонников

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-17T16:04:13+03:00

Об этом она написала у себя в твиттере

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Фигуристка Елизавета Туктамышева не дает расслабляться своим поклонникам. На странице в твиттере спортсменка опубликовала, казалось бы, шокирующую новость.

- Официальное сообщение! Я не собираюсь участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим соревнованием в жизни. Мое проклятие все же реально - я пропускаю еще одну Олимпиаду, - написала Елизавета.

Но не все фанаты фигуристки сразу поняли подвох. Но нашлись и те, кто пояснил, по какой причине Лизы не будет на олимпиаде: в 2020 году будет Олимпиада в Токио - летняя. А вот уже в 2022 году - в Пекине пройдет зимняя.

В разное время Туктамышева не попадала уже на две Олимпиады по разным причинам - ее не было на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане 2018.

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Елизавета Туктамышева. Финал Кубка России 2019 Короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU