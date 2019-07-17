2019-07-17T16:13:37+03:00
Общество

В частном секторе Ижевска роют канавы для водоотведения

Местные жители просят прорыть канавы и в других местах
Анастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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В частном секторе Ижевска начали рыть канавы. Жители жаловались, что после дождей грунтовые дороги становились непроходимыми. Канаву длиной в 500 метров недавно прорыли в Восточном поселке, на в районе перекрестка улицы Совхозной и переулка Уральского.

- На участке обочины были выше, чем дорога. Вся вода бежала по проезжей части. Из-за этого портилась дорога. Было небезопасно. В итоге мы сняли излишний грунт и сделали водоотводную канаву с трубами, - рассказал начальник участка МУП ДРЭУ Юрий Романов.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Длина канавы составила 500 метров, на работы ушло два месяца. В ходе работ вывезли примерно 200 тонн грунта.

- По этому участку поступали жалобы от жителей. Последние дожди показали, что канава справляется с отводом воды, - сообщил Игорь Новиков, первый замглавы администрации Индустриального района.

Однако жители просят сделать канавы и в других районах.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- Канаву надо делать чуть ниже по переулку Уральскому. Там низина. И вся вода скапливается там, - говорит местная жительница.

Будут ли прокладывать водоотводную канаву в этом месте, в администрации Индустриального района не смогли пояснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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