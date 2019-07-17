2019-07-17T15:56:14+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране

А также посылать открытки получателям трафика
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Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт – возможность делиться интернет-трафиком с абонентами других регионов. Теперь клиенты Tele2 передают гигабайты абонентам не только домашнего региона, но и всей России легко и бесплатно.

Сервис «Делитесь гигабайтами» позволяет бесплатно передавать интернет-трафик другим клиентам Tele2. Оператор стирает границы и предлагает делиться гигабайтами не только с абонентами своего региона, но и с клиентами Tele2 по всей стране.

Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Поделиться можно как основным пакетом интернета, так и гигабайтами, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При необходимости срок действия полученных гигабайтов легко продлить до 30 дней.

Гигабайтами удобно делиться через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Вместе с гигабайтами можно отправить креативную digital-открытку – она придет получателю в мессенджер. Также передача трафика доступна через личный кабинет на сайте и с помощью USSD-команды.

Tele2 запустила услугу «Делитесь гигабайтами» в октябре 2018 года. За это время сервисом воспользовалось более четверти клиентов оператора. Они передали своим родным и близким 100 000 Тб интернет-трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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