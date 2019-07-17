2019-07-17T16:53:08+03:00
Происшествия

Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии

Она использовала свое положение с 2014 по 2017 годы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии осудили кассира, которая присвоила более миллиона рублей. Эти деньги принадлежали региональному Минздраву. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что с мая 2014 по 2017 годы женщина получила вверенные ей заказчиками деньги (более миллиона рублей) и не отразила их в реестре для учета на балансе. Тем самым она присвоила сумму, - сообщает ведомство.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с испытательным сроком на два года. Также на имущество обвиняемой наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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