Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии
В Удмуртии осудили кассира, которая присвоила более миллиона рублей. Эти деньги принадлежали региональному Минздраву. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что с мая 2014 по 2017 годы женщина получила вверенные ей заказчиками деньги (более миллиона рублей) и не отразила их в реестре для учета на балансе. Тем самым она присвоила сумму, - сообщает ведомство.
Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с испытательным сроком на два года. Также на имущество обвиняемой наложен арест.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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