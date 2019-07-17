Ижевчанина задержали за незаконную вырубку леса

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-17T17:14:44+03:00

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В Ижевске задержали местного жителя, который обвиняется в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

- В течение нескольких лет мужчина с группой лиц незаконно вырубал лес. В итоге было вырублено более 1300 куб. м., а сумма ущерба составила 30 млн рублей, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU