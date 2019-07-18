2019-07-18T15:39:14+03:00
Общество

Вопрос возрождения клуба юных моряков обсудили в Ижевске

В этом году разработают проектно-сметную документацию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске в преддверии Дня военно-морского флота обсудили вопрос возрождения клуба юных моряков на базе морского центра «Дельфин». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В 2019 году разработают проектно-сметную документацию для строительства водной базы, в 2020 году – установят современные пирсы, где будет базироваться «учебный флот» морского центра «Дельфин», оборудуют ангары для хранения плавсредств, помещения для теоретических занятий, спортивной подготовки. Также в планах - возрождение детского оздоровительного лагеря «Дельфин» в пос. Воложка, где курсанты смогут проходить спортивную подготовку, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Сейчас спортивную и морскую подготовку в центре «Дельфин» проходят 284 курсанта, а тренировочный процесс организован на базе водно-моторного центра «Экстрим».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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