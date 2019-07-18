Что рассказал о заводе в Камбарке первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО»
Вот уже продолжительное время жители Камбарки и близлежащих городов обеспокоены строительством комплекса по обращению с отходами I и II классов опасности. Комплекс планируют запустить в 2023 году. Ранее представитель «РосРАО» сообщил, что перерабатывать радиоактивные отходы не будут.
В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО» Максим Корольков рассказал подробнее о том, что будет перерабатываться на заводе и каким способом.
Перепрофилирование завода в Камбарке обсудили в эфире радио "КП-Ижевск"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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