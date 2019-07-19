Решивший заработать на криптовалюте ижевчанин, лишился крупной суммы
В Ижевске 32-летний местный житель обратился в полицию с сообщением о хищении у него крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В интернете мужчине написала девушка, которая предложила заработать на рынке криптовалют. Для этого ижевчанину нужно было перечислить на ее счет деньги, которые она потом конвертирует в одну из криптовалют. Потерпевший поверил девушке и перечислил все имеющиеся у него сбережения. После этого несколько раз ему поступали маленькие суммы, но вскоре они прекратились. Страница девушки была заблокирована, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 649 тысяч рублей. На данный момент полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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