Из-за ночного забега в Ижевске ограничат движение по набережной

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-19T16:32:43+03:00

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В Ижевске из-за ночного забега перекроют часть набережной пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 20 июля с 18:00 до 03:00 21 июля ограничат движение на участках по Южной набережной от пр. Дерябина до улицы Телегина и по набережной пруда от улицы Милиционная до эспланады, - сообщает ведомство.

Напомним, еще на нескольких участках ограничат движение в выходные.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ранее мы писали о пропаже двух девочек . Вы не поверите, где нашли вторую девочку.

- Вот это да! Вы тоже чувствуете на улице июльскую жару? Бегом на пляж, нужно же когда-то открывать сезон. К слову, в воскресенье уже будет прохладно.

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ИСТОЧНИК KP.RU