2019-07-19T16:21:34+03:00
Общество

Прокуратура Удмуртии проверила информацию о невыдаче дипломов выпускникам

Установлен факт нарушения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии региональная прокуратура провела прореку по факту невыдачи дипломов выпускникам УдГУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проверки подтвердился факт нарушения. С целью его устранения, а также причин и условий прокуратура подготовила представление в адрес ректора университета, - сообщает ведомство.

На данный момент дипломы готовы, происходит вручение выпускникам. Студенты смогут подать документы для дальнейшего обучения в магистратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Непростая ситуация сложилась в УдГУ с выдачей дипломов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за ночного забега в Ижевске ограничат движение по набережной
В Ижевске открывается бар на крыше
Приехавший в гости в Удмуртию мужчина решил напугать полицейских муляжом гранаты
Арестованного экс-главу Удмуртии заметили на прогулке
В воскресенье в Удмуртии станет прохладнее
Решивший заработать на криптовалюте ижевчанин, лишился крупной суммы
9 забавных фото животных во время «тихого часа»
Девочек, сбежавших из лагеря под Ижевском, нашли
В выходные сразу на нескольких улицах Ижевска ограничат движение
4-летняя девочка ушла из детского сада в Удмуртии
Одну из пропавших в Удмуртии девочек нашли
В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад
В Удмуртии разыскивают двух подростков, которые сбежали из лагеря
В зоопарке Ижевска появилась новая композиция
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева разыграла своих поклонников
Краска на разметке в Ижевске соответствует нормам
Известный журналист скончался в Удмуртии
Что рассказал о заводе в Камбарке первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО»
Вопрос возрождения клуба юных моряков обсудили в Ижевске
Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии