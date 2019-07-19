Прокуратура Удмуртии проверила информацию о невыдаче дипломов выпускникам

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-19T16:21:34+03:00

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В Удмуртии региональная прокуратура провела прореку по факту невыдачи дипломов выпускникам УдГУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проверки подтвердился факт нарушения. С целью его устранения, а также причин и условий прокуратура подготовила представление в адрес ректора университета, - сообщает ведомство.

На данный момент дипломы готовы, происходит вручение выпускникам. Студенты смогут подать документы для дальнейшего обучения в магистратуре.

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- Непростая ситуация сложилась в УдГУ с выдачей дипломов.

ИСТОЧНИК KP.RU