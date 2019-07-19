Концерн «Калашников» рассказал, как устроена винтовка для биатлона

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-19T16:52:41+03:00

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Концерн «Калашников» показал, как устроена винтовка для биатлона. Об этом сообщает Калашников медиа.

Винтовка спроектирована с использованием цифровых технологий. «Электронный макет» соответствует физическим компонентам.

- Проектирование БИ 7-7 начинается с разработки «контрольной структуры» изделия, которая обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D-проектирования. Сборка винтовки автоматически формируется по мере готовности составных компонентов. Далее проводится анализ пересечений в геометрии, динамики работы изделия, а также анализ размерных цепей на собираемость, - сообщает Калашников медиа.

Напомним, Концерн "Калашников" рассказал, как был спроектирован автомат нового поколения.

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ИСТОЧНИК KP.RU