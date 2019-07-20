Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске
Ночью 20 июля жители Ижевска заметили двух лосят, которые бегали на улице Ленина, около остановки «Речка Карлутка». Шугаясь автомобилей, с проезжей части они убежали в лесопосадку. Очевидцы пишут, что их также видели у республиканского клинико-диагностического центра и в районе Восточного поселка.
Напомним, что в начале июня тоже два лося посетили город. Их видели на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта, а также в районе улицы Воровского. В министерстве природы Удмуртии рассказали, почему они выходят к людям (продолжение).
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Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске.Видео: Кристина Светлакова в ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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