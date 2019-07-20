СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-20T08:31:57+03:00

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Ночью 20 июля жители Ижевска заметили двух лосят, которые бегали на улице Ленина, около остановки «Речка Карлутка». Шугаясь автомобилей, с проезжей части они убежали в лесопосадку. Очевидцы пишут, что их также видели у республиканского клинико-диагностического центра и в районе Восточного поселка.

Напомним, что в начале июня тоже два лося посетили город. Их видели на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта, а также в районе улицы Воровского. В министерстве природы Удмуртии рассказали, почему они выходят к людям (продолжение).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/721305" frameborder="0"></iframe> Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске.Видео: Кристина Светлакова в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU