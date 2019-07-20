2019-07-20T08:31:57+03:00
Общество

Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске

Молодые животные перебегали дорогу около автомобилей
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Ночью 20 июля жители Ижевска заметили двух лосят, которые бегали на улице Ленина, около остановки «Речка Карлутка». Шугаясь автомобилей, с проезжей части они убежали в лесопосадку. Очевидцы пишут, что их также видели у республиканского клинико-диагностического центра и в районе Восточного поселка.

Напомним, что в начале июня тоже два лося посетили город. Их видели на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта, а также в районе улицы Воровского. В министерстве природы Удмуртии рассказали, почему они выходят к людям (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Пляжи Ижевска и Удмуртии

10 мест, где жители могут искупаться. «Комсомолка» выяснила, ровное ли дно, чистая ли вода и есть ли поблизости кафе и кабинки для переодевания.

Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске.Видео: Кристина Светлакова в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Ижевска пыталась скрыться от следствия в монастыре и больнице
Ко Дню оружейника в Ижевске восстановят фасады нескольких домов
В Удмуртии впервые воспользовались санитарной авиацией
Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года
Как сохранить растения на приусадебном участке во время затяжных дождей?
Концерн «Калашников» рассказал, как устроена винтовка для биатлона
Прокуратура Удмуртии проверила информацию о невыдаче дипломов выпускникам
Из-за ночного забега в Ижевске ограничат движение по набережной
В Ижевске открывается бар на крыше
Приехавший в гости в Удмуртию мужчина решил напугать полицейских муляжом гранаты
Арестованного экс-главу Удмуртии заметили на прогулке
В воскресенье в Удмуртии станет прохладнее
Решивший заработать на криптовалюте ижевчанин, лишился крупной суммы
9 забавных фото животных во время «тихого часа»
Девочек, сбежавших из лагеря под Ижевском, нашли
В выходные сразу на нескольких улицах Ижевска ограничат движение
4-летняя девочка ушла из детского сада в Удмуртии
Одну из пропавших в Удмуртии девочек нашли
В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад
В Удмуртии разыскивают двух подростков, которые сбежали из лагеря
В зоопарке Ижевска появилась новая композиция
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева разыграла своих поклонников
Краска на разметке в Ижевске соответствует нормам
Известный журналист скончался в Удмуртии
Что рассказал о заводе в Камбарке первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО»
Вопрос возрождения клуба юных моряков обсудили в Ижевске
Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии