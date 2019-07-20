В Ижевске временно запретили движение по участку улицы Ракетная

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-20T16:25:55+03:00

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С 8.00 утра 20 июля запретили движение по участку улицы Ракетная в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города, будут проводиться работы по ремонту теплотрассы. Закроют дорогу между зданиями №1 и №2.

Ограничение будет действовать до 4.00 22 июля. При этом, согласно постановлению, Удмуртским коммунальным системам рекомендовали обеспечить установку дорожных знаков и ограждений.

Фото: 2 ГИС

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Куда только не сбегают преступники, чтобы избежать наказания. Например, бывшая сотрудница банка Ижевска решила спрятаться в монастыре.

ИСТОЧНИК KP.RU