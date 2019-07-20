В Ижевске временно запретили движение по участку улицы Ракетная
Идет ремонт теплотрассы
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С 8.00 утра 20 июля запретили движение по участку улицы Ракетная в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города, будут проводиться работы по ремонту теплотрассы. Закроют дорогу между зданиями №1 и №2.
Ограничение будет действовать до 4.00 22 июля. При этом, согласно постановлению, Удмуртским коммунальным системам рекомендовали обеспечить установку дорожных знаков и ограждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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