2019-07-21T08:54:50+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии задержан за похищение автомобиля с овощами и фруктами

Предприимчивый гражданин увез продукты в соседний район и продал
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали мужчину, похитившего у ижевского предпринимателя автомобиль ГАЗ, нагруженный овощами и фруктами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Как было установлено, подозреваемый – ранее судимый 25-летний житель Алнашского района – работал водителем. Ночью он угнал у своего работодателя автомобиль с продуктами и поехал Можгинсткий район, где продал похищенный груз, тем самым причинив убытки на 220 тыс. рублей.

В городе Можге злоумышленника остановила полиция. Оказалось, что мужчина пьян и не имеет при себе ни водительского удостоверения, ни страхового свидетельства на транспорт. Также было установлено, что автомобиль находится в розыске.

Мужчину задержали, доставили в Ижевск и водворили в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело. За совершенное преступление подозреваемому грозит лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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