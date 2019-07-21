Житель Удмуртии задержан за похищение автомобиля с овощами и фруктами
В Удмуртии задержали мужчину, похитившего у ижевского предпринимателя автомобиль ГАЗ, нагруженный овощами и фруктами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Как было установлено, подозреваемый – ранее судимый 25-летний житель Алнашского района – работал водителем. Ночью он угнал у своего работодателя автомобиль с продуктами и поехал Можгинсткий район, где продал похищенный груз, тем самым причинив убытки на 220 тыс. рублей.
В городе Можге злоумышленника остановила полиция. Оказалось, что мужчина пьян и не имеет при себе ни водительского удостоверения, ни страхового свидетельства на транспорт. Также было установлено, что автомобиль находится в розыске.
Мужчину задержали, доставили в Ижевск и водворили в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело. За совершенное преступление подозреваемому грозит лишения свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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