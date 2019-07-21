2019-07-21T10:42:07+03:00
Общество

Солистка группы Louna высказалась о закрытии детдома в Удмуртии

Свое мнение Лусинэ Геворкян выразила со сцены музыкального фестиваля «Улетай»
Анастасия ЗахароваЕкатерина АРДАШЕВАИгорь Бобров
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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О возможном закрытии Сарапульского детского дома, во время своего выступления на музыкальном фестивале «Улетай» высказалась солистка популярной рок-группы Louna (Луна) Лусинэ Геворкян.

– Чужих детей не бывает, - сказала певица со сцены. - К сожалению, многие детские дома превращаются в частные садики. Было бы здорово, чтобы каждый ребенок нашел свою семью. А пока это не произошло, было бы здорово, чтобы детские дома не закрывали. Я знаю, что эта проблема коснулась и Сарапула.

В связи с нехваткой мест в детских садах Администрация города Сарапула еще с весны этого года намеревается перепрофилировать старейший в Удмуртии детский дом в детский сад для ребят с ограниченными возможностями. Свое решение власти обосновывают тем, что большую часть воспитанников учреждения составляют не сироты, а дети из неблагополучных семей, и площади, занимаемые ими, позволяют разместить почти втрое больше детей, чем проживает сейчас.

В настоящее время процесс реорганизации приостановлен: идут обсуждения. Какое решение будет принято в итоге, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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