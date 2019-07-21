Судебный пристав задержал объявленного в розыск жителя Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-21T11:40:40+03:00

По адресу служащий выехал с совершенно другой целью: найти должницу по алиментам

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Случайность помогла службе судебных приставов задержать объявленного в розыск жителя Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

За незаконное приобретение, хранение и распространение психотропных веществ мужчина был осужден на три года и четыре месяца условно. Во время испытательного срока он должен был регулярно являться на уголовно-исправительную инспекцию для регистрации и прохождения обследования, однако не делал этого и был объявлен в розыск.

Судебный пристав приехал к жительнице Глазова, задолжавшей своим детям, проживающим у опекуна, 220 тыс. рублей, но не нашел ее по адресу проживания. Пытаясь установить ее местонахождение, пристав обратился к соседям, среди которых при проверке документов оказался скрывающийся осужденный.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции. Теперь по решению суда его отправят в исправительную колонию общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU