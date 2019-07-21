2019-07-21T12:34:11+03:00
Общество

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова искала дом для маленького котенка

Запись об этом спортсменка размесила в «сториз» своего Инстарама
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/azagitova/Фото: instagram.com/azagitova/
Изменить размер текста:

«Отдам в хорошие руки», - гласил комментарий к фото, которое Олимпийская чемпионка Алина Загитова разместила в «сториз» на своей личной странице в Инстаграме. На этом фото девушка прижимала к себе очаровательного полосатого котенка.

Откуда взялся малыш, не уточнялось, а хозяина он, по всей видимости, обрел очень быстро, потому что запись исчезла из «сториз» спустя несколько часов после размещения.

Кстати, ранее в интервью Алина Загитова неоднократно говорила о своей любви к животным и даже признавалась, что в детстве мечтала открыть приют.

Сейчас у Алины дома живут два пушистых любимца – это кошка Ириска и собака Масару японской породы акита-ину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судебный пристав задержал объявленного в розыск жителя Удмуртии
Солистка группы Louna высказалась о закрытии детдома в Удмуртии
В Удмуртии закрыли 17 сайтов, на которых продавались «электроудочки»
Житель Удмуртии задержан за похищение автомобиля с овощами и фруктами
Дополнительная партия лекарств от диабета поступила в Удмуртию
В Удмуртии наказали сотрудника администрации за то, что тот письменно не ответил на обращение
В Ижевске временно запретили движение по участку улицы Ракетная
Жительница Ижевска пыталась скрыться от следствия в монастыре и больнице
Ко Дню оружейника в Ижевске восстановят фасады нескольких домов
В Удмуртии впервые воспользовались санитарной авиацией
Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года
Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске
Как сохранить растения на приусадебном участке во время затяжных дождей?
Концерн «Калашников» рассказал, как устроена винтовка для биатлона
Прокуратура Удмуртии проверила информацию о невыдаче дипломов выпускникам