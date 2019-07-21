Фигуристка из Ижевска Алина Загитова искала дом для маленького котенка
«Отдам в хорошие руки», - гласил комментарий к фото, которое Олимпийская чемпионка Алина Загитова разместила в «сториз» на своей личной странице в Инстаграме. На этом фото девушка прижимала к себе очаровательного полосатого котенка.
Откуда взялся малыш, не уточнялось, а хозяина он, по всей видимости, обрел очень быстро, потому что запись исчезла из «сториз» спустя несколько часов после размещения.
Кстати, ранее в интервью Алина Загитова неоднократно говорила о своей любви к животным и даже признавалась, что в детстве мечтала открыть приют.
Сейчас у Алины дома живут два пушистых любимца – это кошка Ириска и собака Масару японской породы акита-ину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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