Фигуристка из Ижевска Алина Загитова искала дом для маленького котенка

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-21T12:34:11+03:00

Запись об этом спортсменка размесила в «сториз» своего Инстарама

Изменить размер текста: A A

«Отдам в хорошие руки», - гласил комментарий к фото, которое Олимпийская чемпионка Алина Загитова разместила в «сториз» на своей личной странице в Инстаграме. На этом фото девушка прижимала к себе очаровательного полосатого котенка.

Откуда взялся малыш, не уточнялось, а хозяина он, по всей видимости, обрел очень быстро, потому что запись исчезла из «сториз» спустя несколько часов после размещения.

Кстати, ранее в интервью Алина Загитова неоднократно говорила о своей любви к животным и даже признавалась, что в детстве мечтала открыть приют.

Сейчас у Алины дома живут два пушистых любимца – это кошка Ириска и собака Масару японской породы акита-ину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU