Вице-премьером Республики Тыва назначен экс-замминистра внутренних дел Удмуртии
Александр Щур, с 2011 по 2014 год занимавший должность заместителя министра внутренних дел и начальника полиции по Удмуртской Республике, назначен заместителем председателя правительства Республики Тыва. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол.
В 2015 году Президент России присвоил Александру Щуру звание генерал-майора полиции.
С 2017 года Щур возглавлял МВД Республики Тыва, но в этом году принял решение подать в отставку, после чего получил от главы региона приглашение на новую должность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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