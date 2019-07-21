2019-07-21T14:35:53+03:00
Политика

Вице-премьером Республики Тыва назначен экс-замминистра внутренних дел Удмуртии

Сообщение появилось на официальной странице в соцсети главы региона
Ульяна КОЛМОГОРОВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба МВД Республики ТываФото: пресс-служба МВД Республики Тыва
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Александр Щур, с 2011 по 2014 год занимавший должность заместителя министра внутренних дел и начальника полиции по Удмуртской Республике, назначен заместителем председателя правительства Республики Тыва. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол.

В 2015 году Президент России присвоил Александру Щуру звание генерал-майора полиции.

С 2017 года Щур возглавлял МВД Республики Тыва, но в этом году принял решение подать в отставку, после чего получил от главы региона приглашение на новую должность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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