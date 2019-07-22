В Удмуртии почти 74 кг опасного мяса сняли с продажи

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-22T08:54:49+03:00

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В Удмуртии за полгода проверок мясной продукции на предприятиях, в общепите и в магазинах было выявлено множество нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- В результате проверок, была остановлена продажа 33 партий мяса и мясных продуктов объемом 73,19 кг. В основном были обнаружены просроченные продукты, при этом отсутствовала маркировка, также специалисты выявили нарушения целостности упаковки и условий хранения, - сообщает ведомство.

По фактам выявленных нарушений было вынесено 54 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму 557 900 рублей. Также была приостановлена работа двух ларьков по продаже шаурмы на 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU