В Удмуртии почти 74 кг опасного мяса сняли с продажи
В Удмуртии за полгода проверок мясной продукции на предприятиях, в общепите и в магазинах было выявлено множество нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- В результате проверок, была остановлена продажа 33 партий мяса и мясных продуктов объемом 73,19 кг. В основном были обнаружены просроченные продукты, при этом отсутствовала маркировка, также специалисты выявили нарушения целостности упаковки и условий хранения, - сообщает ведомство.
По фактам выявленных нарушений было вынесено 54 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму 557 900 рублей. Также была приостановлена работа двух ларьков по продаже шаурмы на 90 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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