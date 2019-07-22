35-летнего ижевчанина обвиняют в организации занятия проституцией
В Ижевске сотрудниками полиции был задержан 35-летний местный житель, который подозревается в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что подозреваемый организовал незаконный бизнес по организации занятием проституцией другими лицами в Ижевске. Клиентов он подыскивал через интернет, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, на данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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