2019-07-22T13:04:58+03:00
Происшествия

35-летнего ижевчанина обвиняют в организации занятия проституцией

Он искал клиентов через интернет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске сотрудниками полиции был задержан 35-летний местный житель, который подозревается в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что подозреваемый организовал незаконный бизнес по организации занятием проституцией другими лицами в Ижевске. Клиентов он подыскивал через интернет, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, на данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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