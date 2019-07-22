35-летнего ижевчанина обвиняют в организации занятия проституцией

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-22T13:04:58+03:00

Он искал клиентов через интернет

Изменить размер текста: A A

В Ижевске сотрудниками полиции был задержан 35-летний местный житель, который подозревается в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что подозреваемый организовал незаконный бизнес по организации занятием проституцией другими лицами в Ижевске. Клиентов он подыскивал через интернет, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, на данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За выходные сразу три человека утонули на водоемах Удмуртии. Подробнее.

- Житель Удмуртии лишился 1,5 млн рублей в погоне за легким заработком.

- Отключение горячей воды в центральной части Ижевска переносится на несколько дней.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU