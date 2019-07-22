2019-07-22T18:24:36+03:00
Общество

Сколько мест в Удмуртии оборудовано для купания

В каждом городе республики оборудован свой пляж
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии оборудовано 16 мест для купания. Об этом сообщили в МЧС по республике на встрече с журналистами.

- Администрации районов создают безопасные условия: очищают дно, вывешивают информационные стенды, организуют спасательные посты, - говорит Андрей Деришев, и.о. начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Удмуртии.

На данный момент в каждом городе республики есть свой оборудованный пляж. Разрешено купаться на Ижевском городском пляже, на Молдаванском пруду, в селе Пирогово, в селе Ягул и на главных пляжах Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги.

Кстати, все происшествия происходят в необорудованных местах. Так, с начала 2019 года произошло 24 ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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