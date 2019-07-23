2019-07-23T06:03:54+03:00
Недвижимость

В Ленинском районе Ижевска построят 30 контейнерных площадок

На это направят 2,1 млн рублей
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/regoperatorudmurtiaФото: vk.com/regoperatorudmurtia
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На этой неделе в Ленинском районе Ижевска начнется строительство новых контейнерных площадок. Как сообщается на сайте городской администрации,нНа их возведение будут направлены 2,1 млн рублей.

- Из 30 запланированных площадок 24 будут под баки объемом до 1 кубометра (от 4 баков на 1 площадке), еще 6 площадок обустроят под большие 10-кубовые контейнеры (по одному контейнеру на площадке), - говорится в сообщении.

В среднем стоимость каждой конструкции обойдется в 70 000 рублей. Все 30 площадок будут оборудованы до окончания строительного сезона. Они позволят тысячам жителей Ленинского района выносить мусор в любое удобное время и не зависеть от расписания приезда мусоровозов.

Адреса, где появятся контейнерные площадки:

1.Мкрн «Березово»

2.Мкрн «Новые Парники» (пересечение ул. Куреговская - ул. 1-ая Парниковая)

3.Мкрн «Новые Парники» (пересечение ул. Приусадебная - ул. Придорожная)

4.Мкрн «Бригада Самолет» (ул. Чутырская - ул. Тополиная)

5.Мкрн «Бригада Самолет» между домами № 11 и 13 по ул. Ижовая

6.Ул. Июльская - ул. 1-я Ключевская

7.Ул. Комбайнерская, 17

8.Ул. Керамическая

9.Ул. Тверская - ул. 8-я Малиновая Гора

10.Ул. 3-я Малиновая Гора

11.Пер. Будочный - ул. Краснознаменная

12.Ул. Учхозная, 19

13.Ул. Александровская - ул. Рязанская

14.Ул. Александровская - пер. Саранский

15.Ул. Александровская - ул. Кутузова

16.Ул. Ярославского - ул. Ладыгина

17.Мкрн «Выемка» (ориентировочно у дома № 236)

18.Ул. Инструментальная - ул. Красина

19.Ул. Деловая - ул. Механизаторская

20.Ул. Садовая (напротив дома № 2 по ул. Ключевская)

21.Ул. Новоалександровская

22.Ул. Автономная - конечная трамвая

23.Ул. 10-я Малиновая Гора

24.пос. Вараксино, 2

Адреса под 10-кубовые контейнеры:

1.ул. Севастопольская - ул. Оборонная

2.ул. Московская - ул. Севастопольская

3.ул. Донская (напротив дома № 22 ул. Донская)

4.ул. Трудовая - ул. Колхозная

5.ул. Овражная - ул. Саранская

6.ул. Депутатская - ул. Короткая

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ИСТОЧНИК KP.RU

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