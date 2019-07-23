В Ленинском районе Ижевска построят 30 контейнерных площадок
На этой неделе в Ленинском районе Ижевска начнется строительство новых контейнерных площадок. Как сообщается на сайте городской администрации,нНа их возведение будут направлены 2,1 млн рублей.
- Из 30 запланированных площадок 24 будут под баки объемом до 1 кубометра (от 4 баков на 1 площадке), еще 6 площадок обустроят под большие 10-кубовые контейнеры (по одному контейнеру на площадке), - говорится в сообщении.
В среднем стоимость каждой конструкции обойдется в 70 000 рублей. Все 30 площадок будут оборудованы до окончания строительного сезона. Они позволят тысячам жителей Ленинского района выносить мусор в любое удобное время и не зависеть от расписания приезда мусоровозов.
Адреса, где появятся контейнерные площадки:
1.Мкрн «Березово»
2.Мкрн «Новые Парники» (пересечение ул. Куреговская - ул. 1-ая Парниковая)
3.Мкрн «Новые Парники» (пересечение ул. Приусадебная - ул. Придорожная)
4.Мкрн «Бригада Самолет» (ул. Чутырская - ул. Тополиная)
5.Мкрн «Бригада Самолет» между домами № 11 и 13 по ул. Ижовая
6.Ул. Июльская - ул. 1-я Ключевская
7.Ул. Комбайнерская, 17
8.Ул. Керамическая
9.Ул. Тверская - ул. 8-я Малиновая Гора
10.Ул. 3-я Малиновая Гора
11.Пер. Будочный - ул. Краснознаменная
12.Ул. Учхозная, 19
13.Ул. Александровская - ул. Рязанская
14.Ул. Александровская - пер. Саранский
15.Ул. Александровская - ул. Кутузова
16.Ул. Ярославского - ул. Ладыгина
17.Мкрн «Выемка» (ориентировочно у дома № 236)
18.Ул. Инструментальная - ул. Красина
19.Ул. Деловая - ул. Механизаторская
20.Ул. Садовая (напротив дома № 2 по ул. Ключевская)
21.Ул. Новоалександровская
22.Ул. Автономная - конечная трамвая
23.Ул. 10-я Малиновая Гора
24.пос. Вараксино, 2
Адреса под 10-кубовые контейнеры:
1.ул. Севастопольская - ул. Оборонная
2.ул. Московская - ул. Севастопольская
3.ул. Донская (напротив дома № 22 ул. Донская)
4.ул. Трудовая - ул. Колхозная
5.ул. Овражная - ул. Саранская
6.ул. Депутатская - ул. Короткая
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Сколько мест в Удмуртии оборудовано для купания (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»