2019-07-23T07:37:49+03:00
Происшествия

Двое жителей Удмуртии задолжали государству 7 млн рублей

На их имущество наложен арест
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Двое жителей Сарапула задолжали государству 7 млн рублей. По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, мужчины, являясь руководителями организации, осуществлявшей оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией и оказание транспортных услуг, не предоставляли налоговые декларации за 2015 год. Тем самым уклонились от уплаты НДС.

Суд постановил взыскать со злоумышленников полную сумму ущерба. На имущество предпринимателей был наложен арест.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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