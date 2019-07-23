Впервые в Удмуртии в районном суде был вынесен вердикт присяжными заседателями
В Сарапульском районном суде (Удмуртия) впервые вынесен вердикт присяжными заседателями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
- 23 июля в суде рассмотрено дело в отношении 30-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении умышленного тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, повлекшего по неосторожности смерть человека, - сообщает пресс-служба.
Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Далее уже без участия присяжных заседателей состоится обсуждение последствий вердикта. Приговор огласят 29 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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