2019-07-23T17:04:38+03:00
Происшествия

Впервые в Удмуртии в районном суде был вынесен вердикт присяжными заседателями

Суд состоялся 23 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Сарапульском районном суде (Удмуртия) впервые вынесен вердикт присяжными заседателями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- 23 июля в суде рассмотрено дело в отношении 30-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении умышленного тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, повлекшего по неосторожности смерть человека, - сообщает пресс-служба.

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Далее уже без участия присяжных заседателей состоится обсуждение последствий вердикта. Приговор огласят 29 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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