2019-07-23T17:51:14+03:00
Общество

И.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев рассказал о хобби и раскрыл некоторые секреты профессии

Эксклюзивное интервью на радио «КП-Ижевск»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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23 июля, во вторник, в гостях на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Рустам Тугушев. В эксклюзивном интервью Рустам Рашидович рассказал о своем хобби, как он пришел в профессию и раскрыл некоторые секреты своей жизни.

Также Рустам Рашидович поделился впечатлениями об Ижевске и сравнил его с Пензой.

Полную версию эфира слушайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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