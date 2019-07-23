И.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев рассказал о хобби и раскрыл некоторые секреты профессии
23 июля, во вторник, в гостях на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Рустам Тугушев. В эксклюзивном интервью Рустам Рашидович рассказал о своем хобби, как он пришел в профессию и раскрыл некоторые секреты своей жизни.
Также Рустам Рашидович поделился впечатлениями об Ижевске и сравнил его с Пензой.
Полную версию эфира слушайте по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Заместитель главного следователя Удмуртии: «Приложим все усилия к раскрытию преступлений». Рустам Тугушев о следствии, ижевчанах и рабочих планах.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Что случилось 21 июля, когда утонула семейная пара, которая сплавлялась на байдарках.
- Внимание! Местами по Удмуртии ожидаются грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»