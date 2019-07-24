Спуск к остановке «Улица Бабушкина» отремонтируют в Ижевске
Жители Восточного поселка возмутились, что лестница около остановки «Улица Бабушкина» разрушена.
-На пересечении улиц Смирнова и Ленина демонтировали лестницу, и уже более трех недель жители вынуждены карабкаться по земле вверх или неудобно спускаться вниз. Женщины с детьми и пожилые граждане вынуждены обходить этот подъём, - говорят жители Восточного поселка.
Администрация Индустриального района и жители обратились в администрацию города. К 1 августа спуск пообещали починить.
- Предусматривается устройство перильного ограждения, а также пандуса, - сообщили в Администрации города.
Тем не менее, жители Восточного поселка жалуются, что работы идут вяло, а рабочие нетрезвые.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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