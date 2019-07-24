2019-07-24T06:56:05+03:00
Общество

Спуск к остановке «Улица Бабушкина» отремонтируют в Ижевске

Жители Восточного поселка написали коллективное обращение
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/vostochny_poselokФото: vk.com/vostochny_poselok
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Жители Восточного поселка возмутились, что лестница около остановки «Улица Бабушкина» разрушена.

-На пересечении улиц Смирнова и Ленина демонтировали лестницу, и уже более трех недель жители вынуждены карабкаться по земле вверх или неудобно спускаться вниз. Женщины с детьми и пожилые граждане вынуждены обходить этот подъём, - говорят жители Восточного поселка.

Администрация Индустриального района и жители обратились в администрацию города. К 1 августа спуск пообещали починить.

- Предусматривается устройство перильного ограждения, а также пандуса, - сообщили в Администрации города.

Тем не менее, жители Восточного поселка жалуются, что работы идут вяло, а рабочие нетрезвые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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