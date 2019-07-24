Дворы по гарантии с прошлого года ремонтируют в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-24T07:15:18+03:00

В этом году к подрядчику нет претензий

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В Ижевске по гарантии ремонтируют дворы, к которым были претензии с прошлого года. Гарантийный срок составляет четыре года. Закончить все работы должны к 31 августа.

К гарантийным объектам относится, например, двор по улице Коммунаров, 295. Здесь отремонтировали 186 кв. м. тротуаров и проезжую часть на площади 675 кв.м. Во дворе установили антипарковочные столбики, ограждение, качели, турник, тренажер, горку-домик и качалку-балансир. На работы потратили 1 840 385,56 рублей.

В прошлом году к подрядчику было претензий. В этом году все хорошо.

-Подрядчик работает без брака. Недочеты устраняют оперативно, - говорит Алексей Сырбов, руководитель службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Благоустройство дворов продолжится до 2024 года. Попасть в программу пока нельзя, потому что в списке и так находятся 109 дворов. В первую очередь ремонт сделают там. Жители должны вложить в благоустройство не менее 5%. Но в некоторых дворах люди платят и больше. Например, во дворе по улице Ленина, 106, 108, 110 жители оплатили 11% - около 680 тысяч рублей. Двор - один из самых дорогих, на него потратили более 11 млн рублей.

Жители двора на Ленина, 106, 108, 110 заказали дополнительные работы и вложили больше средствФото: Анастасия Захарова

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ИСТОЧНИК KP.RU