У 32-летнего жителя Удмуртии в квартире обнаружили нарколабораторию
В Удмуртии полицейские обнаружили в доме нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Полицейскими был задержан 32-летний местный житель, у которого был обнаружен сверток с наркотическим веществом. При дальнейшем обыске его дома найдена нарколаборатория. Одна из комнат была оснащена спецоборудованием: вентиляцией, освещением и прочим, - сообщает ведомство.
Также в доме находились несколько горшков с растением содержащим наркотические вещества. В другой комнате было высушенное растение массой 600 гр.
Возбуждено уголовные дела, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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