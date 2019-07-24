У 32-летнего жителя Удмуртии в квартире обнаружили нарколабораторию

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-24T09:11:42+03:00

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В Удмуртии полицейские обнаружили в доме нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Полицейскими был задержан 32-летний местный житель, у которого был обнаружен сверток с наркотическим веществом. При дальнейшем обыске его дома найдена нарколаборатория. Одна из комнат была оснащена спецоборудованием: вентиляцией, освещением и прочим, - сообщает ведомство.

Также в доме находились несколько горшков с растением содержащим наркотические вещества. В другой комнате было высушенное растение массой 600 гр.

Возбуждено уголовные дела, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU