2019-07-24T17:24:31+03:00
Общество

По Воткинскому шоссе в Ижевске установят дорожный знак

Знак установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: youtube.comФото: youtube.com
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В Ижевске по Воткинскому шоссе установят дорожный знак «Зона для разворота». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Дорожный знак «Зона для разворота» будет установлен со знаком допинформации на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Его установят перед остановкой «Русский дом» при движении от улицы 9-е Января, - сообщает пресс-служба.

Дорожный знак установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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