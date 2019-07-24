По Воткинскому шоссе в Ижевске установят дорожный знак

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-24T17:24:31+03:00

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В Ижевске по Воткинскому шоссе установят дорожный знак «Зона для разворота». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Дорожный знак «Зона для разворота» будет установлен со знаком допинформации на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Его установят перед остановкой «Русский дом» при движении от улицы 9-е Января, - сообщает пресс-служба.

Дорожный знак установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU