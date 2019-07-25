Новая техника и уход от пескосоляной смеси: как Ижевск готовится к зиме
В Ижевске ведется усиленная подготовка к зиме. Как передает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на директора МУП ДРЭУ Александра Пономарева, планируется покупать новую технику для уборки снега.
- Для того чтобы обслуживать город зимой, нам действительно не хватает техники. Мы для себя сейчас выстроили бюджет предприятия на три года. В соответствии с этим бюджетом в октябре мы покупаем с привлечением кредита шесть комбинированных дорожных автомобилей на 36 млн рублей, - рассказывает Александр Пономарев.
Также этой зимой планируется уйти от пескосоляной смеси к противогололедным реагентам.
- Будет конкурс, это материалы, которые имеют экологическое заключение, экспертизу. Что нам это даст - по весне в разы меньше будет смёта. Можно было бы сказать, что его совсем не будет. Но это не так, у нас отвалы на газонах, которые накоплены все равно будут на дорогу вытекать весной, - пояснил Александр Пономарев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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