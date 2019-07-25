2019-07-25T11:19:39+03:00
Общество

Новая техника и уход от пескосоляной смеси: как Ижевск готовится к зиме

На новую технику для уборки снега понадобится 36 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске ведется усиленная подготовка к зиме. Как передает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на директора МУП ДРЭУ Александра Пономарева, планируется покупать новую технику для уборки снега.

- Для того чтобы обслуживать город зимой, нам действительно не хватает техники. Мы для себя сейчас выстроили бюджет предприятия на три года. В соответствии с этим бюджетом в октябре мы покупаем с привлечением кредита шесть комбинированных дорожных автомобилей на 36 млн рублей, - рассказывает Александр Пономарев.

Также этой зимой планируется уйти от пескосоляной смеси к противогололедным реагентам.

- Будет конкурс, это материалы, которые имеют экологическое заключение, экспертизу. Что нам это даст - по весне в разы меньше будет смёта. Можно было бы сказать, что его совсем не будет. Но это не так, у нас отвалы на газонах, которые накоплены все равно будут на дорогу вытекать весной, - пояснил Александр Пономарев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что будут делать с тротуаром на улице Пушкинская?

- В выходные в Ижевске вновь ограничат движение на одной из улиц из-за ремонта теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На тротуаре по улице Пушкинская в Ижевске сделают отведение воды в ливневку
Фигуристка Алина Загитова вошла в еще один список Форбс
Июнь 2019 года в Ижевске стал самым теплым на планете
В выходные в Ижевске ограничат движение по улице Свободы
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Удмуртии уже третий раз воспользовались санавиацией
Уроженца Удмуртии осудили за хулиганство в Киеве
Смог от сибирских пожаров достиг Ижевска
Ижевчанка лишилась больше 400 тысяч рублей на продаже аккаунта в онлайн-игре
В России – снег, а в Ижевске – дожди: какая погода будет в выходные в столице Удмуртии
По Воткинскому шоссе в Ижевске установят дорожный знак
Троих ижевчан, обвиняемых в убийстве таксиста из Казани, арестовали
Появился список дорог в Удмуртии, где идет ремонт
Жителей Ижевска ждет сильное похолодание
За полгода в Ижевске произошло 166 ДТП из-за плохих дорог
Пешеходный переход может появиться на улице Щорса в Ижевске
На одном из домов в Ижевске появится граффити фигуристки Алины Загитовой
В ДТП с участием легковушки и микроавтобуса скончался один человек
Ижевчане смогут увидеть самый красивый августовский звездопад
44-летний ижевчанин утонул в реке Подборенка
20-летний житель Удмуртии до смерти избил незнакомого мужчину
Трамвай №7 сошел с рельсов на перекрестке улиц Кирова и К. Маркса в Ижевске
Уроженец Удмуртии Максим Бобков рассказал свою историю в программе «Пусть говорят»
У 32-летнего жителя Удмуртии в квартире обнаружили нарколабораторию
Специалисты устраняют провал на улице Петрова в Ижевске
Сквер у Центральной мечети в Ижевске благоустроят
Дворы по гарантии с прошлого года ремонтируют в Ижевске
Спуск к остановке «Улица Бабушкина» отремонтируют в Ижевске