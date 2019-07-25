ДТП с участием четырех машин произошло в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-25T17:05:06+03:00

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В Ижевске 25 июля на пересечении улиц Союзная и проспект Калашникова произошло ДТП с участием четырех машин.

Как сообщили «Комсомольской правде-Ижевск» в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, около 15:23 на указанном участке водитель машины «Тойота-Хайлендер», не соблюдая безопасной дистанции, врезался в машину «Лифан икс 60», после чего врезался в машины «Лада Калина» и «Нива Шевроле».

Фото: ДНИ

На данный момент на месте работает экипаж, все обстоятельства устанавливаются. Известно, что получил травмы один из водителей машин-участников ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU