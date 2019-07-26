2019-07-26T08:47:58+03:00
Общество

В День военно-морского флота в Ижевске пройдет гребля на ялах

Мероприятие состоится 28 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 28 июля пройдут мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Праздник в России будут отмечать уже в 80-й раз. Откроет праздничные мероприятия митинг и возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Далее в 10:00 впервые на Ижевском пруду состоится Парусная регата – шесть яхтсменов города сразятся за звание лучшего. Спортсмены проплывут около 15-20 км.

В 11:00 состоятся традиционные соревнования по гребным гонкам среди спортсменов Детского морского центра.

Заплыв состоится в трех возрастных категориях: до 16 лет, 16-18 лет, 18 и старше. Более 50 спортсменов проплывут дистанцию около 1 км. Стартуют ялы у памятника А.Ф. Дерябина, финиш - напротив Монумента Дружбы народов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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