2019-07-26T08:46:07+03:00
Общество

Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске

В этом году это уже третий провал асфальта на участке
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Захарова АнастасияФото: Захарова Анастасия
Изменить размер текста:

В Ижевске устраняют последствия провала на улице Петрова. На данный момент там укладывают трубу по новой технологии – спирально-навивным методом. Она не требует вскрытия асфальта, так как ремонтировать ее можно через колодцы. Об этом сообщает портал IZHLIFE со ссылкой на главного инженера МУП "Ижводоканал".

- Срок службы трубы - 50 лет. Трубу навьют из ленты внутри железобетонного профиля. Параллельно будем заливать клеевую массу. В итоге получится прочная труба, - говорит Анатолий Становских, главный инженер МУП «Ижводоканал».

Напомним, на улице Петрова в этом году было три провала. Первый раз асфальт провалился около дома №16, затем около дома №39. Последний провал произошел несколько дней назад около дома № 33.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что такое гороскоп совместимости и стоит ли придавать этому значение? На вопросы отвечает астролог.

- Следователи Удмуртии проанализировали известные киноленты и вот что они рассказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд
Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске
В День военно-морского флота в Ижевске пройдет гребля на ялах
Астролог из Ижевска рассказала, для чего нужен гороскоп совместимости
На улице Пойма в Ижевске ограничат движение
ДТП с участием четырех машин произошло в Ижевске
«Ижводоканал» планирует выйти с инициативой повышения тарифов на холодную воду
Памятник Чайковскому может появиться на площади у ЖД вокзала в Ижевске
Обвиняемые в убийстве таксиста жили в Ижевске без официальной регистрации
Мужчина из Ижевска украл из салона сотовой связи 11 телефонов
В Удмуртии водитель «легковушки» сбил 8-летнего велосипедиста
Золотой состав «Бурановских бабушек» представит удмуртскую кухню в Москве
Ижевчанин в гараже полгода изготавливал психотропные вещества
Новая техника и уход от пескосоляной смеси: как Ижевск готовится к зиме
На тротуаре по улице Пушкинская в Ижевске сделают отведение воды в ливневку
Фигуристка Алина Загитова вошла в еще один список Форбс
Июнь 2019 года в Ижевске стал самым теплым на планете
В выходные в Ижевске ограничат движение по улице Свободы
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Удмуртии уже третий раз воспользовались санавиацией
Уроженца Удмуртии осудили за хулиганство в Киеве
Смог от сибирских пожаров достиг Ижевска