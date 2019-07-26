Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-26T08:46:07+03:00

В этом году это уже третий провал асфальта на участке

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В Ижевске устраняют последствия провала на улице Петрова. На данный момент там укладывают трубу по новой технологии – спирально-навивным методом. Она не требует вскрытия асфальта, так как ремонтировать ее можно через колодцы. Об этом сообщает портал IZHLIFE со ссылкой на главного инженера МУП "Ижводоканал".

- Срок службы трубы - 50 лет. Трубу навьют из ленты внутри железобетонного профиля. Параллельно будем заливать клеевую массу. В итоге получится прочная труба, - говорит Анатолий Становских, главный инженер МУП «Ижводоканал».

Напомним, на улице Петрова в этом году было три провала. Первый раз асфальт провалился около дома №16, затем около дома №39. Последний провал произошел несколько дней назад около дома № 33.

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ИСТОЧНИК KP.RU