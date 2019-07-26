Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
24-летний жителя Башкортостана так хотел работать в МЧС Удмуртии, что решился использовать поддельный диплом. Сделал это для того, чтобы соответствовать предъявляемым к кандидатам на службу требованиям.
Поддельный диплом, в котором было написано об окончании Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий с присуждением квалификации «юрист», купил за 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества УР.
При проверке сведений сотрудники кадровой службы МЧС выявили факт подлога диплома: оказалось, что мужчина в названном техникуме не обучался и диплом о профессиональном образовании ему не выдавался.
Мировой судья признал жителя Башкирии виновным и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, назначил штраф в 15 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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