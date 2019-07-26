Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-26T09:21:06+03:00

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В Ижевске 25 июля в парке имени Кирова на фан-зоне местные жители старше 55 лет помогли установить мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В танцевальном марафоне «Танцуй, Москва – танцуй Россия» приняли участие более 200 человек из Ижевска, они исполнили зумбу под руководством тренера.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также в этот день был установлен мировой рекорд – «Самый массовый танцевальный флешмоб «ZUMBA GOLD» старшего поколения (55+)». Количество танцоров, одновременно исполняющих движения превысило 3000 человек. В марафоне приняли участие и другие города: Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж, Волгоград.

- Теперь мне кажется, что объединить 1000 танцующих человек на набережной реально уже в следующем году, - прокомментировала координатор проекта «Университет 55 +» Ирина Алмазова.

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Жители Ижевска помогли установить мировой рекорд по количеству танцующий зумбу .

ИСТОЧНИК KP.RU