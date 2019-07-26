2019-07-26T09:21:06+03:00
Общество

Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд

Активные пенсионеры собрались на фан-зоне парка имени Кирова
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 25 июля в парке имени Кирова на фан-зоне местные жители старше 55 лет помогли установить мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В танцевальном марафоне «Танцуй, Москва – танцуй Россия» приняли участие более 200 человек из Ижевска, они исполнили зумбу под руководством тренера.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также в этот день был установлен мировой рекорд – «Самый массовый танцевальный флешмоб «ZUMBA GOLD» старшего поколения (55+)». Количество танцоров, одновременно исполняющих движения превысило 3000 человек. В марафоне приняли участие и другие города: Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж, Волгоград.

- Теперь мне кажется, что объединить 1000 танцующих человек на набережной реально уже в следующем году, - прокомментировала координатор проекта «Университет 55 +» Ирина Алмазова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, куда перенесут остановки с ул. Пушкинской.

- Что сейчас делают на месте провала на улице Петрова?

Жители Ижевска помогли установить мировой рекорд по количеству танцующий зумбу .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске
Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске
В День военно-морского флота в Ижевске пройдет гребля на ялах
Астролог из Ижевска рассказала, для чего нужен гороскоп совместимости
На улице Пойма в Ижевске ограничат движение
ДТП с участием четырех машин произошло в Ижевске
«Ижводоканал» планирует выйти с инициативой повышения тарифов на холодную воду
Памятник Чайковскому может появиться на площади у ЖД вокзала в Ижевске
Обвиняемые в убийстве таксиста жили в Ижевске без официальной регистрации
Мужчина из Ижевска украл из салона сотовой связи 11 телефонов
В Удмуртии водитель «легковушки» сбил 8-летнего велосипедиста
Золотой состав «Бурановских бабушек» представит удмуртскую кухню в Москве
Ижевчанин в гараже полгода изготавливал психотропные вещества
Новая техника и уход от пескосоляной смеси: как Ижевск готовится к зиме
На тротуаре по улице Пушкинская в Ижевске сделают отведение воды в ливневку
Фигуристка Алина Загитова вошла в еще один список Форбс
Июнь 2019 года в Ижевске стал самым теплым на планете
В выходные в Ижевске ограничат движение по улице Свободы
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Удмуртии уже третий раз воспользовались санавиацией
Уроженца Удмуртии осудили за хулиганство в Киеве
Смог от сибирских пожаров достиг Ижевска