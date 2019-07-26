В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди
Сотрудниками Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте была пресечена незаконная ловля рыбы в нерест. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- При проведении рейда с помощью беспилотника были обнаружены нарушители. Они ловили рыбу с использованием рыболовной сети. Также ночью при помощи тепловизора пресечена незаконная ловля еще одних нарушителей, которые вылавливали рыбу с помощью снаряжения для подводной охоты с аквалангом. В их машине было найдено более 11 кг икры стерляди, общей стоимостью 658 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Также задержаны трое жителей Башкортостана, у них изъяли около шести тысяч раков. Рыбинспекция вернула их обратно в места обитания.
По признакам преступления возбуждено уголовное дело.
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В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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