СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-26T11:44:27+03:00

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Сотрудниками Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте была пресечена незаконная ловля рыбы в нерест. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При проведении рейда с помощью беспилотника были обнаружены нарушители. Они ловили рыбу с использованием рыболовной сети. Также ночью при помощи тепловизора пресечена незаконная ловля еще одних нарушителей, которые вылавливали рыбу с помощью снаряжения для подводной охоты с аквалангом. В их машине было найдено более 11 кг икры стерляди, общей стоимостью 658 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Также задержаны трое жителей Башкортостана, у них изъяли около шести тысяч раков. Рыбинспекция вернула их обратно в места обитания.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/722399" frameborder="0"></iframe> В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди.

ИСТОЧНИК KP.RU