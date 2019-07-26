На фан-зоне в Ижевске 26 июля состоится кинопоказ под отрытым небом
В Ижевске 26 июля, в пятницу, на фан-зоне в парке имени Кирова состоится кинопоказ под открытым небом (12+). Об этом сообщили в группе «Парки Ижевска».
- Перед показом гостей ждет развлекательная программа, несколько интерактивных площадок с волшебными мастер-классами и розыгрыш книг о Гарри Поттере. А также организаторы устроили креативную фотозону в стилистике фильма, которая создаст особую атмосферу на площадке, - сообщается в группе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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